https://static.news.ru/photo/9ecb3e74-dad1-11e9-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Радионуклидные препараты используются при лечении и диагностике 39,2% пациентов. Исследователи Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» выяснили, что в некоторых регионах России оборудование и специалисты есть, а радионуклидных препаратов нет.

Ассоциация опросила пациентов и пообщалась с представителями медицинской сферы. Выяснилось, что есть случаи, когда пациенту назначают лечение в Федеральном центре по международным стандартам, но при возвращении к себе в регион он вынужден нарушить схему лечения из-за отсутствия препарата, пишет « Профиль ».

Согласно данным опроса, половине респондентов приходилось покупать лекарства за свой счёт во время госпитализации в диспансер. И большинству (83%) на амбулаторном лечении.

При этом большинство пациентов тратит на лекарства от рака до 10 тысяч рублей. 12,6% опрошенных признались, что им приходилось приобретать препараты, не зарегистрированные в России.

В ходе опроса также выяснилось, что почти две трети пациентов (64,4%) не знакомы со списком жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Пациенты оказались не в курсе того, что при наличии рецепта, выписанного врачом по специальной форме, препарат из этого списка можно получить бесплатно.

К аптекам также высказывались претензии. Дело в том, что фармации при отсутствии лекарства должны заносить пациента в специальный журнал на отсроченное получение. Выяснилось, что многие аптеки не делают этого.

Ранее News.ru писал о ситуации, сложившейся в онкоцентре имени Блохина. Родители, чьи дети лечатся в данном медучреждении, заявили, что врачи стали реже помогать своим пациентам. В ухудшении ситуации они обвиняют новое руководство больницы. Медучреждение опровергло информацию о массовых увольнениях врачей и сокращении зарплат. Онкоцентр также опроверг информацию о закрытии отделения из-за плесени, писал News.ru.