В России развернули 300 тысяч коек для борьбы с коронавирусом

Свыше 300 тысяч коек развёрнуто в России для пациентов с COVID-19, более миллиона человек находятся на лечении. В связи с этим можно говорить о максимальном количестве коек для борьбы с вирусом, заявил на международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2021» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас фактически максимальное число [коек], которое когда-либо было развёрнуто, — сказал представитель ведомства.

Ранее он заявил, что третья волна коронавируса в стране плавно перешла в четвёртую, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в европейском регионе. По его словам, в России ежедневно регистрируется больше 40 тысяч новых случаев COVID-19.

Между тем вирусолог, заведующий лабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков считает, что волны пандемии коронавируса будут повторяться, и каждая новая будет сильнее предыдущих. Он добавил, что выступает за принудительную вакцинацию.

Чумаков также отметил, что в стране прогрессирует «дельта»-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, которые потребуют привить уже до 90% россиян.