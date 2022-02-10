Дистанционное консультирование при COVID-19 ввели в Новосибирской области

Дистанционные консультации врачей при лёгком течении коронавируса ввели в Новосибирской области, сообщает infox.ru. Пациенты могут получить рекомендации и оформить больничный, не посещая больницу, что помогает медикам сосредоточиться на тех больных, кто нуждается в помощи. Возможность такой дистанционной работы врачей появилась по приказу федерального Минздрава.

После внесения изменений в федеральные нормативы наши регистраторы и операторы перестроили свою работу, изменена логистика, выделены подразделения для работы в дистанционном режиме, — рассказала замглавы министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Пациентов сортируют по симптомам, возрасту и истории болезней. Врач на дом приедет к тому, кому это действительно нужно, отметила Аксёнова. Тем же, кто остался на дистанционном наблюдении, ежедневно звонит оператор или робот для контроля состояния.

Главный врач поликлиники No 17 Елена Башурова сказала, что нововведение позволило «выдохнуть» и успевать оказывать больше помощи.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта. По его словам, это позволяет облегчить россиянам получение лекарств при болезни.