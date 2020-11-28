Директор «Вектора» заявил, что пандемия COVID-19 закончится в 2021 году

https://static.news.ru/photo/6eab9b76-326e-11eb-b97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдёт. Уверен, что в 2021 году, — цитирует его ТАСС.

Летом 2021 года пандемия коронавируса закончится, ранее сообщил бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев. Он отметил, что в апреле следующего года начнётся выраженный спад заболевания, который продолжится в июле и августе. Резкого роста количества заражённых следующей осенью уже не случится.

По мнению эксперта, это должно произойти как минимум по двум причинам: массовая вакцинация и ослабление самого вируса.

Сегодня две вакцины от коронавируса разработаны в России. Это «Спутник V» института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор». Также свою вакцину готовит центр имени Чумакова РАН. Первые две пока не продают в розницу, но уже начали поставлять в регионы России. В первую очередь прививки получают медицинские работники, риск заражения которых коронавирусом выше. Вакцина против COVID-19, разработанная в США, скоро выйдет на американский внутренний рынок. Предположительная дата — 11 декабря. Также в ближайшее время свет увидит вакцина китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech. Во время исследования с участием людей она продемонстрировала безопасность, а также способность создавать быстрый иммунный ответ.

Как писал NEWS.ru, снижение содержания антител к коронавирусу в крови через какое-то время после выздоровления является нормой и не стоит переживаний, сообщил кандидат медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.