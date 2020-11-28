Директор «Вектора» рассказал о стоимости двух российских вакцинации

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По предварительным данным, препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» практически не отличаются по стоимости. Об этом сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Эти две вакцины, по моим данным, сейчас уже при расчёте производственных мощностей их стоимость практически не отличается, — сказал он во время онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Максютов рассказал, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году.