Директор «Вектора» рассказал о производстве вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3508118-3264-11eb-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Разные производственные площадки используются для производства трёх российских препаратов для вакцинации. При этом они не являются конкурентными. Об этом рассказал генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Разрабатывающие вакцины в РФ три компании, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса — командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний. Все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом, — сказал Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Как сообщал NEWS.ru, ранее почти каждая пятая российская компания (19%) готова вакцинировать своих сотрудников от коронавируса.