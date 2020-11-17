Переболевшим COVID тоже будет нужна вакцинация

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Переболевшие коронавирусом не смогут сохранить иммунитет навсегда, поэтому им, как и тем, кто не был инфицирован COVID-19, необходимо будет пройти вакцинацию. Об этом заявил руководитель государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Эксперт сослался на данные учёных о том, что формирующийся во время болезни иммунитет в большинстве случаев не будет пожизненным, поэтому потребуется ревакцинация.

Реактогенная основа вакцины и отсутствие в её составе фоновых вирусных белков предполагают её широкое применение и при ревакцинациях как ранее переболевших, так и привитых любыми вакцинами, — отметил Максютов, выступая на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» .

По его словам, разработанный в центре «Вектор» препарат «ЭпиВакКорона» подходит для такой ревакцинации.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» (центр имени Гамалеи) была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.