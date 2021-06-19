Директор центра Гамалеи оценил риск бесплодия после вакцинации

https://static.news.ru/photo/df71c7a2-d09a-11eb-9e5d-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка «Спутником V» не грозит бесплодием в будущем. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что вакцина создана на основе аденовируса, с которым человечество живёт очень давно.

Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния, — отметил директор центра.

По его словам, первая и вторая доза «Спутника V» созданы на основе аденовируса 26 и аденовируса 5.

Ни у кого никогда не возникало никаких подозрений по поводу этих двух вирусов, которые присутствуют в нашем организме и которыми мы с вами десятки раз заражались в виде лёгких, в различной степени, ОРЗ. Это кого-то привело к невозможности зачатия и прочих-прочих каких-то репродуктивных процессов? — задался вопросом Гинцбург.

И сам же ответил, что подобное не фиксировалось «ни в каких медицинских протоколах».

Ранее стало известно, что в России, и в Москве в частности, появились собственные варианты мутаций коронавируса. Учёные сейчас изучают оригинальные варианты мутаций COVID-19, заявил Александр Гинцбург. Он добавил, что о свойствах этих мутаций и отличиях от других циркулирующих штаммов расскажут позднее.