Диетологи США рассказали о замедляющих старение продуктах

Для долгой и здоровой жизни необходимо избегать вредной еды вроде печенья и пирожных. При этом нужно есть рыбу, богатую омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней, рекомендует американский диетолог Рональд Смит, пишет издание Eat This, Not That!.