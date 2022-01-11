Диетологи США рассказали о замедляющих старение продуктах

Для долгой и здоровой жизни необходимо избегать вредной еды вроде печенья и пирожных. При этом нужно есть рыбу, богатую омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней, рекомендует американский диетолог Рональд Смит, пишет издание Eat This, Not That!.

По словам специалиста, избыток сахара подрывает здоровье, а рыба, наоборот, полезна, особенно для пожилых людей.

Диетолог Лиза Янг советует также употреблять больше продуктов, замедляющих старение, в частности ягоды и цитрусовые.

Примерами полезных овощей и фруктов могут служить ягоды, цитрусовые, зелень, морковь и сладкий перец. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые противодействуют негативным эффектам старения, — объяснила она.

Также нельзя забывать о достаточном потреблении воды и плодов, которые ею богаты — огурцов, кабачков, помидоров, клубники и арбузов, напомнил диетолог Триста Бест.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил, что люди, которые ходят два часа в неделю, живут на шесть — восемь лет дольше, чем те, кто ведёт сидячий образ жизни. По его словам, следует вести здоровый образ жизни — правильно питаться и отказаться от спиртного. При этом самоизоляция, вызванная пандемией коронавируса, не мешает поддерживать организм в тонусе.