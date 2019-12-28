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Эксперты назвали несколько простых способов, с помощью которых можно помочь организму ускорить метаболизм. Главным помощником в этом деле станет вода.

Как сообщил портал Food News, врачи рекомендуют выпивать в день как минимум шесть стаканов чистой питьевой воды. Это примерно полтора литра в день. Таким образом можно дополнительно сжечь 17,4 тысяч килокалорий в год.

Травяной чай тоже способствует ускорению обмена веществ. Можно есть и продукты с большим содержанием жидкости — арбузы, огурцы, грейпфруты, цукини. Диетологи рассказали и о пользе клетчатки для повышения обменных процессов в организме. Её много в зелёном горошке, яблоках, брокколи, грушах, малине и репе.

Оказалось, что значительно ускорить метаболизм поможет и горчица. Всего одной чайной ложки этой острой добавки хватит, чтобы через несколько часов обмен веществ стал быстрее. Рекомендуется употреблять и другие специи - острый перец, корицу, тмин, имбирь.

Всё это должно сочетаться с интенсивными физическими упражнениями, на которые достаточно потратить всего две с половиной минуты. Вести борьбу с лишним весом поможет и смех. Диетологи утверждают, что, когда человек смеётся, его обменные процессы работают быстрее. При этом спать лучше в прохладном помещении, где температура не превышает 19 градусов по Цельсию.

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