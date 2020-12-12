Диетологи рассказали о приготовлении не слишком вредного праздничного стола

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При приготовлении блюд к праздничному новогоднему столу стоит использовать меньше масла и побольше овощей. Такой совет перед постепенно наступающим 31 декабря россиянам в разговоре с журналистами дали диетологи.

Так, например, доктор высшей категории Елена Чедия подчеркнула, что праздничный стол не бывает диетическим. Поэтому по возможности на нём должно быть много овощей. Садясь за стол, отметила диетолог, лучше сразу съесть что-то, что вызывает чувство насыщения. В качестве примера подобного блюда доктор привела салат.

Руководитель направления «Оптимальное питание» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин напомнил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции отметить Новый год в ресторане не получится. Поэтому стоит сделать праздничный стол разнообразным.

Главный принцип, который должен быть использован при создании стола, — разнообразие при одновременном ограничении количества жирных, сладких и солёных продуктов, например, колбас. Важно помнить, что лучше съесть всего понемногу, но не переедать, — приводит слова Батурина ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, подавляющее большинство традиционных блюд новогоднего стола являются вредными для организма из-за содержащегося в них майонеза, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Она заметила, что с этой точки зрения не является полезным, например, традиционный салат оливье. Блюда с майонезом она назвала в целом «достаточно тяжёлыми, сложными и вредными».