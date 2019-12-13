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Диетологи рассказали, как сделать новогодние праздничные яства не только вкусными, но и полезными. Об этом сообщили РИА Новости.

Врач Маргарита Королёва посоветовала позволить себе немного вредных блюд и продуктов до праздничного застолья, чтобы во время праздника их не переесть. Она добавила, что незадолго до застолья не стоит устраивать голодовку и садиться на диету, так как это тоже может спровоцировать переедание.

С ней согласна специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау. Она также отметила, что голодание и последующее переедание отразятся на здоровье и самочувствии.

Немного набрать вес после ночного застолья — не самое страшное последствие новогодней ночи. Гораздо опаснее оказаться в больнице с сердечным приступом, гипертоническим кризом, обострением панкреатита, острым калькулёзным холециститом, — процитировали Майру Рау РИА Новости.

Любителям жирной пищи диетолог Сергей Облажко посоветовал обратить внимание на полезные жиры: рыбу, орехи, авокадо и растительные масла.

Я бы предложил человеку отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селедки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D, — привели слова Сергея Облажко РИА Новости.

Также специалисты сошлись во мнении, что на праздничном столе должно быть много овощей. Они помогут избежать чувства голода и насытят организм витаминами. А сладкое можно заменить фруктами и ягодами. Это прекрасный десерт, который не содержит жира, отметили диетологи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, кому нельзя есть селёдку под шубой. Популярным новогодним салатом не стоит увлекаться диабетикам и гипертоникам.