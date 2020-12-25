Диетологи рассказали, как в Новый год не набрать лишние килограммы

https://static.news.ru/photo/04e26a98-4692-11eb-87eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Эксперты дали советы россиянам, как не переесть за праздничным столом, какие блюда лучше выбрать и что делать, чтобы потом не страдать от пищевых отравлений и лишних «килограммов на боках».

Диетолог звёзд Маргарита Королёва рекомендует тщательно подойти к планированию праздника. Можно привлечь к этому всю семью и расписать, что будет в качестве холодных закусок, какое блюдо будет в виде горячего, определиться с выбором десертов и тех, кто будет за столом.

Королёва советует покупать только необходимые продукты по списку и не делать запасов на астрономические суммы.

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау призывает россиян понять, что в новогоднюю ночь значимость еды стоит далеко не на первом месте. Она рекомендует составить список из десяти вещей, которые формируют новогоднее настроение. В него можно включить встречи с друзьями, даже в онлайн-формате, прогулки, чтение книг, катание на лыжах, украшение дома, получение и дарение подарков, высказывание тёплых слов друзьям и близким, а также памятные фотографии у ёлки, праздничный стол, игры на улице и дома и список желаний на будущий год.

Когда вы видите перед собой список из желаемых действий и впечатлений, то значимость еды становится не такой большой. На первый план выходят эмоции, — пояснила Рау.

Маргарита Королёва советует людям загодя готовиться не только к встрече Нового года, но также предусмотреть возможные потенциальные проблемы со здоровьем из-за переедания и обилия жирной пищи.

Поэтому надо закупить себе флакончики ферментных препаратов, закупить абсорбированный уголь, дабы помочь себе, — отметила диетолог.

По её словам, не стоит злоупотреблять алкоголем и вообще начинать праздник с горячительного. После принятия спиртного повышается секреторная активность ЖКТ и человек съедает больше обычного.

Можно потерять ориентиры на весь новогодний праздник, тем самым испортив настроение близким, — предупредила Королёва.

Диетологи сошлись во мнении, что праздничный стол нужно готовить либо днём 31 декабря, либо 1 января. Под бой курантов лучше обойтись лёгкими закусками.

Что касается еды в новогоднюю ночь, то повторю как ежегодную мантру: 31 декабря не пропускайте основные приёмы пищи. При обычном режиме питания без пропусков еды уровень голода к вечеру будет не очень высокий, а, следовательно, вероятность переесть снижается, — цитирует Рау РИА Новости.

По её словам, праздничный ужин лучше начинать в промежутке с 18:00 и до 20:00. Королёва считает, что за праздничный стол можно садиться в 15:00. Диетолог подчёркивает, что нельзя быть голодным весь день, чтобы в предвкушении Нового года желать поглотить всё, что собирается на стол.

Либо обед на 1 января, когда праздник наступил. Ведь большое застолье можно сделать с хорошим сытным обедом и с десертами на 1 января, — отметила специалист по питанию.

Как писал NEWS.ru, диетолог Дарья Русакова дала советы, какие алкогольные напитки стоит запивать водой, чтобы опьянение наступало медленнее, а похмельный синдром на утро был меньше.