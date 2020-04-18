Диетологи рассказали, как правильно питаться во время самоизоляции

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В период самоизоляции для снижения нагрузки на желудок лучше исключить из рациона хлебобулочные изделия и сладкое и добавить в рацион овощи и фрукты, считают диетологи.

Врач-диетолог Екатерина Белова отметила, что нагрузка на желудок из-за переедания сопоставима с периодом после новогодних праздников. Она призвала переходить на овощно-фруктовое меню. Можно включать в рацион не только свежие, но и замороженные овощи, фрукты и ягоды.

Очень полезны зелень и редиска, их нужно активно включать в свой рацион, сокращая хлебобулочные изделия, особенно сладкие, — заявил Белова журналистам РИА Новости.

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Елена Чедия рассказала, что во время завтрака лучше съедать яблоко или грушу, перекусывать между завтраком и обедом фруктом или салатом. Она подчеркнула, что лучше употреблять пищу «часто, но небольшими порциями». Ужинать правильно не менее, чем за 4 часа до сна. Ужин должен быть плотным: с белковым блюдом и овощами, чтобы к моменту отхода ко сну человек не проголодался.

Диетологи отметили, что если у человека есть какие-то особенности здоровья, то он должен выстраивать своё меню исходя из них.

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