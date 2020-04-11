Диетологи рассказали, для кого опасна квашеная капуста

https://static.news.ru/photo/83b45d78-7bda-11ea-8617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квашеная капуста, богатая клетчаткой, пищевыми волокнами, витаминами C и группы B, калием, цинком и другими веществами, является полезным продуктом, однако она может нанести серьёзный вред некоторым людям.

Осторожно отнестись к употреблению этого продукта следует тем, кто страдает гипертонией и заболеваниями, связанными с нарушением солевого обмена. Соль, содержащаяся в квашеной капусте, может вызвать отёки и привести к повышению артериального давления.

По словам врача-диетолога Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Натальи Кругловой, несмотря на это, полностью отказываться от блюда не стоит, а только при обострении заболеваний пищеварительной системы. Также оно противопоказано людям с синдромом раздражённого кишечника и язвенным колитом из-за продуктов брожения, передаёт «АиФ».

Ранее NEWS.ru писал, что биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон. Учёные сообщили, что способствующие пищеварению пребиотики содержатся в ферментированных продуктах, таких, например, как йогурт и квашеная капуста.