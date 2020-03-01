https://static.news.ru/photo/1221192c-5b90-11ea-9837-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты не рекомендуют плотно питаться на ночь, но небольшой перекус не возбраняется. Более того, он может улучшить сон. Диетологи назвали несколько лёгких, но при этом питательных блюд.

Например, на ночь можно съесть одно или два сваренных вкрутую яйца с половиной авокадо, небольшую порцию жирной красной рыбы с листовыми овощами.

В качестве позднего ужина также могут выступать банановое пюре с тыквенными семечками, киви с фисташками или салат из болгарского перца и огурцов, приправленный хумусом.

Специалисты отмечают, что могут быть и другие подобные варианты. Главное, чтобы энергетическая ценность блюд не превышала 200 калорий, сообщает Health.news.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский диетолог развеял мифы о полезности воды с лимоном. По его словам, большинство целебных свойств цитрусового напитка преувеличены, а то и вовсе выдуманы.