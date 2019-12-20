https://static.news.ru/photo/de54dc20-23bb-11ea-89fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи рассказали, сколько икры можно съесть в новогоднюю ночь без вреда для организма и фигуры. Как заявила диетолог Маргарита Королёва, икра содержит много жиров, поэтому её бесконтрольное употребление может нанести мощный холестериновый удар по организму.

Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трёх канапе за длинное новогоднее застолье, — рассказала она в беседе с радио Sputnik .

По её словам, с жирной и высокобелковой пищей полезно сочетать продукты с большим количеством пищевых волокон. Это могут быть листовые салаты или свежие овощи.

Ранее медики рассказали, кому лучше избегать употребления шампанского. По мнению врачей, особенно опасным этот напиток может стать для страдающих патологиями поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта, писал NEWS.ru.