Диетологи представили рецепты полезных для здоровья блинов

https://static.news.ru/photo/1be8d792-56a4-11ea-a63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Galayko/Russian Look

Замена пшеничной муки на гречишную и кукурузную, добавление в тесто тыквы и использование масла чиа вместо подсолнечного помогут сделать блины безопасными и даже полезными для здоровья. Людям с избыточным весом следует обратить внимание на варианты приготовления блинов с газированной водой вместо молока. Об этом рассказали эксперты в интервью РИА Новости.

Так, врач-диетолог Ольга Перевалова отметила , что основной проблемой блинов с точки зрения здоровья является непереносимость глютена, то есть клейковины пшеницы. Также клейковина имеется во ржи и овсе. Поэтому при приготовлении блинов людям с непереносимостью можно использовать гречишную или кукурузную муку.

В качестве подсластителя вместо сахара лучше добавить сахарозаменитель, а вместо традиционного растительного масла — масло чиа или оливковое.

Диетолог отмечает, что существуют рецепты с минимальным содержанием муки.

Например, мы можем взять кабачок, репу, сладкую редьку, а ещё лучше — тыкву. Их можно слегка припустить, подварить или подержать на водяной бане, а потом натереть на терке. Тогда сама блинная масса будет состоять из растительной клетчатки, что снизит нагрузку на поджелудочную железу и не спровоцирует бешеный выброс гормона инсулина, который приводит к набору веса, — рассказала Ольга Перевалова.

В свою очередь врач-эндокринолог Алексей Калиничев подчёркивает, что людям с лишним весом или ожирением есть блины на Масленицу можно только «символически». При этом лучше всего использовать муку низших сортов и газированную воду вместо молока.

Что касается начинки, то людям с дефицитом веса или нормальными физическими показателями, а также с высоким уровнем физической активности Алексей Калиничев позволяет любые её варианты. В выборе продуктов следует опираться на собственные предпочтения, переносимость продуктов и время суток.

На завтрак я бы рекомендовал блины с маслом или сметаной. На обед или ужин — с мясом. На полдник и второй завтрак — с вареньем, сгущенным молоком, — уточнил Калиничев.

Ранее диетолог рассказала, сколько блинов за один раз можно съесть в Масленицу. Для человека с нормальной массой тела разовая порция блинов не должна превышать 150–200 граммов, это три-четыре блинчика. Об этом писал NEWS.ru.