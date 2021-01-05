Диетологи назвали восемь привычек, мешающих похудеть

https://static.news.ru/photo/50b69c92-4f6f-11eb-b496-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

О привычках, которые стоят на пути к идеальному весу, рассказала немецкий диетолог Андре Шмидт. Первой из них она назвала недосыпание.

Если вы спите слишком мало, менее семи часов, вы производите больше грелина — гормона, отвечающего за контроль голода и сытости, — объяснила Шмидт порталу Fitforfun.

Диетолог объяснила, что этот гормон замедляет обмен веществ и препятствует расщеплению жиров за ночь.

Вторая привычка, от которой нужно избавиться, — это утренний стресс. Речь идёт о повторе сигнала будильника, который вводит организм в стрессовое состояние. Из-за этого вырабатывается кортизол, нарушающий выработку белков. После этого организм «сжигает» мышцы и так вырабатывает необходимую энергию.

Как оказалось, чашка утреннего кофе тоже стоит на пути к похудению. По словам Шмидт, когда организм просыпается, он обезвожен, но после кофе организм также начинает выбрасывать кортизол. Вместо кофе с утра специалист призвала выпить стакан тёплой воды сразу после пробуждения. Это позволит ускорить обмен веществ.

При этом диетолог настоятельно не рекомендует пропускать завтрак, обед и ужин. Если замедлить ритм жиросжигания, то снизятся концентрация и работоспособность.

Пятым пунктом в списке стал, конечно же, дефицит движения. Шмидт призвала каждый день делать не менее 10 тысяч шагов, лучше по лестницам. Отказаться от поездок на автомобиле и гулять в обед.

Однако люди, предрасположенные к полноте, рискуют набрать за праздничные дни от семи до десяти лишних килограммов. В случае если они не будут следить за своим питанием в выходные. Новогодними застольями рекомендуется не увлекаться больше двух-трёх дней, сообщал NEWS.ru.