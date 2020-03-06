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Врачи-диетологи рассказали, какие специи нужно добавлять к завтраку, чтобы ускорить метаболизм и быстрее похудеть. Об этом сообщил портал «МедикФорум».

Ваш завтрак должен быть здоровым, сытным и питательным — тогда вы не будете испытывать соблазна постоянными перекусами в течение остальной части дня, будете лучше контролировать себя, избежите переедания. Это также поможет вам похудеть, но, чтобы быстрее добиться нужной цели, добавляйте к блюдам специи, — приводит сообщение экспертов портал.

Специалисты называют самыми полезными специями для худеющих чёрный перец, имбирь, корицу и кайенский перец.

Все они помогают сжигать жир, ускоряют метаболизм, а корица помогает убрать жир на животе и контролировать уровень инсулина в крови.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог рассказала, что яблоки важно употреблять с кожурой, несмотря на возможное наличие на них пищевого воска. Врач отметила, что нужно тщательно мыть фрукт, а затем его есть.