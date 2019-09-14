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Зарубежные диетологи составили шесть правил для эффективного и быстрого похудения для людей после 40 лет. Специалисты, например, советуют не накапливать жир, а использовать его в качестве источника энергии. Ещё необходимо спать не менее семи часов в сутки.

Кроме того, медики рекомендуют чаще есть шпинат, капусту, сладкий перец, а также авокадо, орехи и добавлять в пищу оливковое масло, передаёт газета The Telegraph .

Эксперты в области питания призывают отказаться от обработанных сахаров, рафинированных углеводов и алкогольных напитков.

Похудеть поможет и интервальное питание, когда дневную норму калорий человек получает в течение восьми часов. Остальное время стоит оставить организму на переваривание блюд и процесс сжигания жира. Ещё одно правило — регулярные физические нагрузки.

Такие тренировки делают ваши клетки и мышцы более чувствительными к инсулину. А это препятствует набору веса, — говорится в сообщении.

Например, для борьбы с лишним весом подойдёт быстрая ходьба в течение 30 минут в день.

Ранее News.ru сообщал, что исследователи из Цюрихского и Гарвардского университетов разработали новый препарат для безопасного похудения. Доктор Джошуа Жорди и его коллеги выявили вещества, способные снижать аппетит. Они проанализировали около 10 тысяч различных образцов, прежде чем создать и запатентовать вещество под названием Era-107.