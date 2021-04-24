Диетологи назвали десять продуктов для продления молодости

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Естественный процесс старения организма можно замедлить, изменив рацион питания. Чтобы минимизировать негативные последствия, следует начать употреблять десять продуктов, которые «бросают вызов времени», передаёт Milliyet.

Первым в списке диетологов идёт грецкий орех, богатый полиненасыщенными жирами. Содержание жирных кислот омега-3 в нём настолько высоко, что 1/4 стакана грецких орехов обеспечивает около 113% суточной нормы жирных кислот, которые помогают регулировать уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё одним источником омега-3 является лосось. Его противовоспалительные свойства и высокое содержание белка помогают защитить кожу от старения. Кроме того, рыба богата витаминами D и E, продлевающими молодость.

Уменьшению морщин способствует также оливковое масло, которое к тому же придаёт коже ровный тон и оказывает противовоспалительное действие. Содержащийся в нём витамин А защищает кожу от свободных радикалов, а витамин Е способствует восстановлению и регенерации кожи.

Далее в списке — черника, которая за счёт высокой концентрации проантоцианов и антоцианов обладает мощной антиоксидантной активностью. Антиоксиданты помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами.

В свою очередь источником лютеина и зеаксантина служит шпинат. Эти антиоксиданты способны значительно уменьшить ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и дегенерацию костей.

В борьбе со старением помогает и режим питания, богатый помидорами. В их составе присутствует ликопин, который обладает целым спектром антивозрастных свойств — спасает от сухости кожи и морщин, а благодаря коллагену сохраняет эластичность и силу кожи.

Не менее полезен и красный сладкий перец, который, помимо высокого содержания витамина С, является источником мощных антиоксидантов — каротиноидов.

Брокколи, как и другие крестоцветные овощи, может значительно замедлить процесс старения, поскольку содержит высокий уровень антиоксидантов и питательных веществ. Этот суперпродукт содержит соединения сульфорафана и индола, которые помогают защитить клетки от повреждения и снизить риск проявления онкологических заболеваний.

На страже молодости стоит и зелёный чай. Диетологи рекомендуют выпивать одну-две чашки в день, чтобы оттянуть период образования морщин и тёмных пятен на коже. Напиток также помогает защититься от рака кожи.

Не лишним будет включить в рацион умеренное количество тёмного шоколада с содержанием какао не менее 70%. В его составе есть флавонолы, которые стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делая их молодыми и эластичными.

Ранее молекулярный биолог Максим Скулачев назвал основные причины преждевременного старения организма. По его словам, старость ускоряют неправильное питание и гиподинамия — ограничение двигательной активности.