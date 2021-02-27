Диетологи назвали четыре вещества для избавления от тревоги и стресса

https://static.news.ru/photo/2ef173b0-7919-11eb-8397-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд веществ эффективно помогут справиться с повышенной тревогой и оптимально подойдут для поддержки психического здоровья, считают опрошенные журналистами диетологи. Они рекомендовали обратить внимание на четыре компонента. Первый из них — магний. Подобные жалобы на здоровье иногда указывают на его дефицит. Химический элемент отвечает за выработку кортизола («гормон стресса»).

Кроме того, минерал способен преодолеть гематоэнцефалический барьер и предотвратить переполнение мозга стрессовыми гормонами, пишет портал Food News. Магнием богаты листовые зелёные овощи, какао, авокадо, орехи и семена.

Далее идёт холин. Это жирорастворимый витамин. Его недостаток даёт о себе знать повышенными беспокойством и тревогой. Он играет одну из ведущих ролей в производстве ацетилхолина — химического посредника, регулирующего реакцию организма на стресс. Холин содержится в яичных желтках, субпродуктах, жирной рыбе. Третьим компонентом диетологи назвали L-теанин. Аминокислота присутствует в зелёном чае и грибах. Она уменьшает тревожность благодаря сокращению количества возбуждающих химических соединений в мозге.

Также эксперты советуют не забывать о пробиотиках, так как «серое вещество» и ЖКТ неразрывно связаны. Если в кишечнике бактериальный дисбаланс из-за неправильного режима питания, то орган посылает сигнал в мозг, способный провоцировать тревожные состояния. Пробиотики, богатые полезными микробами, помогают избавиться от этой проблемы. Обычно ими богаты ферментированные продукты — натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста.

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