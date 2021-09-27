Диетолог рассказала о вреде супа

Супы не являются необходимой частью здорового рациона, а в некоторых случаях даже могут нанести вред организму. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По словам врача, супы на крепком мясном бульоне противопоказаны при язвенной болезни и гастрите.

Как заявила врач, сведения, что из-за отсутствия супов в рационе появляется язва, являются мифом.

Болезни желудочно-кишечного тракта возникают совсем по другим причинам. При существующих язвенной болезни и гастрите, сопровождающихся повышенным образованием соляной кислоты, как раз супы, приготовленные на крепком мясном или грибном бульоне, могут быть противопоказаны, — объяснила Лушникова.

Диетолог отметила, экстрактивные вещества в составе крепких бульонов усиливают секрецию соляной кислоты и могут усугубить воспалительный процесс.

Чтобы уменьшить вред от мясных супов, эксперт советует первый бульон обязательно сливать. Связано это с тем, что в нём содержатся лишний жир, часть экстрактивных веществ и антибиотики, которые дают животным.

По мнению Лушниковой, даже фермерское происхождение мяса и птицы не может гарантировать чистоту продукта. При заболеваниях животных фермеры используют точно такие же лекарства, как и крупные производители.

Ранее врачи-диетологи заявили, что чечевичный суп-пюре является самым быстрым и полезным. Обед — важная часть рациона каждого человека. По их данным, в блюде содержится 12 аминокислот, клетчатка и растительные белки. Также чечевичный суп укрепляет иммунитет.