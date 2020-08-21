Диетолог опровергла важность завтрака

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Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Считать, что утренние углеводы дают энергию и не приводят к набору веса, ошибочно.

Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает — она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон, — сказала врач порталу E1.ru.

Она также отметила, что положительный эффект не изменится, если перенести первый приём пищи на пять – шесть часов.

Чувствительность к инсулину станет ещё выше, если период голодания растянется и организм будет эффективнее использовать глюкозу.

Как ранее писал NEWS.ru, набравшая лишний вес во время самоизоляции из-за коронавируса Любовь Успенская начала бороться с лишним весом. По словам артистки, диеты ей помогают лишь временно, поэтому она пошла на кардинальные меры.