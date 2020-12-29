Диетолог: застолье – важная часть праздника

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Праздничное застолье — важная часть удовольствия. Если позволили себе лишнего за новогодним столом, не стоит корить себя за это. Нужно просто вернуться к нормальному образу жизни, и организм со временем сам справится со своими проблемами, советует главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она отметила, что переедать в праздник нежелательно. Чтобы избежать этого, специалист рекомендует накрыть стол небольшими порционными блюдами, взять маленькие тарелки и пробовать каждое блюдо понемногу.

Диетолог также рекомендует ограничить потребление сахара, соли и жирных соусов. По её словам, праздничный стол можно разнообразить продуктами из средиземноморского питания, либо японскими, восточными, а также овощами и фруктами. При этом Стародубова посоветовала не налегать на экзотические продукты, чтобы не вызвать аллергии.

Специалист подчёркивает, что важно соблюдать режим питания. Поэтому не следует резко ограничивать себя в еде перед праздником, как поступают некоторые люди. Голодание может привести к тому, что организм начнёт накапливать жир.

Что касается алкоголя, то диетолог рекомендует ограничиться бокалом сладкого шампанского. Большее его количество в сочетании с плотной закуской может привести к избытку калорий, сообщает «Интерфакс».

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