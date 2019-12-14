https://static.news.ru/photo/e48a04a2-1e67-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Михаил Гаврилов считает, что большое количество соли, а также сахар, мука и крахмал делают варёную колбасу привлекательной, но в то же время опасной для здоровья.

Сочетание соли, углеводов и жира на мозг действует опьяняюще, как пищевой наркотик, — сообщил НТВ Гаврилов.

Корреспонденты программы «Еда живая и мёртвая» сдали на ДНК-анализ в Федеральный научный центр пищевых систем три образца варёной колбасы: «Классическая» от «Красной цены», «Премиум» от «Папа может» и «Доктор» от «Царицыно». В итоге во всех образцах был обнаружен нитрит натрия, который добавляют в колбасу для защиты от микробов и придания ей розового цвета. Кроме того, в колбасе «Папа может» выявили незаявленные в составе сою и куриное мясо.

Как писал NEWS.ru, колбаса из челябинских магазинов, содержащая ДНК вируса африканской чумы свиней, полностью распродана, сообщил начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора местного Россельхознадзора Евгений Бондаренко. По его словам, заражённым продуктом торговали розничные магазины, а не крупные сети. Бондаренко также рассказал, что сейчас проводится проверка на торговом предприятии «Южурал-Торг», на складах которого была обнаружена опасная продукция.