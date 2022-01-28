Диетолог указала на ошибки в питании, которые могут стать причиной смерти

Исключение клетчатки из рациона неизбежно спровоцирует появление патогенной флоры в организме, которая может стать причиной смерти человека, считает диетолог Елена Соломатина. По её словам, 80% иммунной системы содержится в кишечнике, пишет «Москва 24».

Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике. Все микроорганизмы, даже патогенные, которые живут в человеке, сдерживаются полезной микрофлорой. Сдерживающего фактора не будет, клетчатки не будет, нас убьёт наша же собственная система, — заявила Соломатина.

Чтобы минимизировать такие риски, диетолог порекомендовала ежедневно потреблять в пищу по пять разных овощей и фруктов. Она также добавила, что к преждевременной смерти может привести употребление мяса и молочных продуктов от недобросовестных производителей.

Такая продукция может вполне себе сформировать антибиотикорезистентность. Как правило, проверенные поставщики, когда лечат корову, по крайней мере, неделю не должны её забивать, а молоко обязаны выливать. То есть такая продукция не должна поступать в продажу, — пояснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула: если у человека выработается антибиотикорезистентность он может умереть даже при простой операции, потому что лекарства не будут должным образом воздействовать на организм.

Ранее сообщалось, что курага укрепляет костную ткань и сердечно-сосудистую систему, а также помогает прийти в норму после перенесённых инфарктов и инсультов, заявила нутрициолог Светлана Александрова. Чернослив, в свою очередь, поддерживает зрение и укрепляет стенки сосудов. Однако в обоих случаях главное соблюдать меру и не съедать больше пяти таких сухофруктов в день.