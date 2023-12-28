Диетолог назвала идеальный завтрак при похмелье Диетолог Шоу: три яйца и авокадо на завтрак помогут при похмелье

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После вечеринки рацион следует сосредоточить на пище, которая повысит уровень сахара в крови и поможет печени восстановиться, заявила Metro диетолог Кара Шоу. По ее словам, эффективно восстановиться после алкогольной интоксикации поможет следующий завтрак: три яйца, половина стакана грибов, половинка авокадо, кусок сыра фета, горсть жареных помидоров и капля оливкового масла.

Диетолог считает, что такой набор продуктов поставит в организм белки, жиры и витамины групп Е и В. Последние помогут поддержать печень, которая работает в условиях увеличенной нагрузки, выводя из организма алкоголь.

Белок, в свою очередь, быстро поднимет уровень сахара в крови. Шоу подчеркнула, что глюкоза сильно падает на фоне употребления пива и сладких коктейлей. Для приведения показателя в норму следует употребить завтрак в течение полутора часов после пробуждения.

Ранее диетолог Елена Тихомирова назвала самые вредные алкогольные напитки. Специалист заявила, что коктейли со спиртным могут нанести существенный вред организму из-за большого количества сахара. Злоупотребление ими или совмещение с жирной пищей приведет к сильному похмельному синдрому.