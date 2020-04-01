https://static.news.ru/photo/e8bb0c90-7413-11ea-8403-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ланнтюхов/NEWS.ru

В условиях введённого из-за угрозы распространения коронавируса режима самоизоляции стоит правильно выстроить ежедневный рацион питания, поддерживать водный баланс в организме и заниматься физической активностью. Об этом рассказала главный внештатный диетолог подмосковного Минздрава Инна Пичугина.

По её словам, в период изоляции организм человека не должен испытывать дефицита витаминов и питательных веществ. Пичугина посоветовала в первую очередь позаботиться о своём иммунитете. Для этого в ежедневный рацион нужно добавить цитрусы.

Также в течение дня стоит поддерживать водный баланс в организме. Утро лучше всего начинать со стакана тёплой или горячей воды с лимоном. Кроме того, в поддержании баланса могут помочь компоты из замороженных ягод или же заваренный шиповник. Сахар в напиток добавлять не стоит, его можно заменить на мёд. Помимо этого, рекомендуется ограничить потребление кофеина и не забывать о кисломолочных продуктах.

В распорядок дня необходимо добавить физическую активность: зарядку, разминку, танцы, подвижные игры с детьми, уборку. Это поможет улучшить эмоциональное состояние, — приводит слова диетолога РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, во время действия на территории Москвы режима всеобщей изоляции в городе процветает рынок онлайн-услуг. Кроме привычных доставок еды, лекарств и алкоголя, в списке предложений есть и те, что могут удивить.

Так, например, 35-летний мужчина по имени Иван, филолог по образованию, предлагает свои услуги в качестве собутыльника.