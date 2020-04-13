Диетолог сообщила, что нужно пить в условиях самоизоляции

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На самоизоляции человеку следует пить много воды с добавлением ягод и фруктов. Об этом журналистам рассказала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Наталья Пугачёва.

По словам доктора, также при постоянном пребывании в домашних условиях человеку может быть полезен настой или отвар шиповника — он добавит витамина C. Шиповник и травы, как посоветовала врач, нужно заливать горячей водой, но не кипятить. Кроме того, напитки можно делать с добавлением брусники, клюквы, облепихи и смородины.

В общей сложности за день необходимо выпивать не менее 1,5 литра воды. Если человек работает из дома, перерыв на напиток следует делать каждые 60 минут. Принимать жидкость лучше отдельно от еды. Пить во время приёма пищи можно, если еда не жидкая, без соуса и без большого количества овощей. При этих условиях напиток должен быть не фруктовым и не сладким.

Также можно пить натуральный кофе и свежезаваренный чай. Эти напитки дают чувство бодрости. Две-три чашки кофе в первой половине дня или четыре-пять чашек чая средней крепости безопасны для организма. Но молоко и сахар в напитки лучше не добавлять, — цитирует Пугачёву РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, режим самоизоляции позволитроссиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова.