Диетолог Соломатина рассказала, как избавиться от жира на животе

Чтобы избавиться от жира на животе, стоит скорректировать своё питание и начать заниматься ходьбой или плаванием, заявила диетолог Елена Соломатина. Она подчеркнула, что упражнения на пресс не помогут согнать лишний жир в области живота, пишет «Москва 24».

Убираем простые углеводы, трансжиры, фастфуд, жареное, напитки с фруктозой. Начинаем нормально готовить еду на пару либо запекаем с небольшим количеством масла. Ограничиваем калорийность. Белки (мясо, курица, рыба) оставляем, — продолжила Соломатина.

При этом она посоветовала сначала выяснить, в чём причина появления жира на животе. По словам медика, это может быть следствием инсулинорезистентности или метаболического синдрома. Соломатина также порекомендовала россиянам, которые хотят согнать лишний вес, скачать таблицы калорийности продуктов и гликемических индексов.

Ранее Соломатина рассказала, как постоянный недосып может привести к ожирению. Из-за регулярной нехватки сна у человека сбиваются биоритмы, в связи с чем возникает постоянное чувство голода, и как итог — ожирение.