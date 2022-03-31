Диетолог Соломатина предупредила об опасности несвежего кефира

Кефир, который хранится в холодильнике более трёх дней, не рекомендуется пить людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, отметила диетолог Елена Соломатина. Она аргументировала свою позицию тем, что со временем кефир становится кислым как уксус, к тому же в нём появляется этанол, пишет «Москва 24».

Однодневный, «молодой» кефир — мягкий, его дают даже младенцам. Но дальше, когда бактерии продолжают свою работу и сбраживают сахар всё больше и больше, он превращается практически в уксус. Кефир становится достаточно кислым, появляется этанол, то есть алкоголь, — пояснила Соломатина.

Она отметила, что людям с проблемами ЖКТ, такими как гастрит, панкреатит и язва, не стоит употреблять кефир старше трёх дней из-за этанола. К тому же, подчеркнула Соломатина, такой кефир становится слишком кислым и может вызвать раздражение в желудке. Она также посоветовала воздержаться от употребления этого кисломолочного продукта тем, кто страдает от индивидуальной непереносимости кефира или аллергии на молочный белок.

Ранее диетолог Александра Лапина заявила, что кефир является самым полезным кисломолочным продуктом. По словам специалиста, так можно считать, поскольку кефир содержит и белки, и жиры, и микроэлементы.