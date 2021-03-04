Диетолог развеяла популярные мифы о похудении

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Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три популярных мифа о похудении. Женщина отметила, что далеко не всегда нужно запрещать себе некоторые продукты.

Так, один из мифов связан с тем, что желающие избавиться от лишнего веса начинают отказываться от углеводов и глютена. Специалист подчеркнула, что делать этого не нужно. Когда человек отказывается от углеводов, то организм, чтобы вырабатывать энергию, начинает расщеплять белки и жир, что грозит проблемами со здоровьем.

Эксперт предложила употреблять сложные углеводы: батат, коричневый рис, цельнозерновые продукты и другие. При этом не стоит отказываться от хлеба, картофеля и макарон — их можно есть, но в умеренных количествах.

Кроме того, продукты без глютена далеко не всегда полезны для организма, так как подвергаются сильной переработке и содержат меньше клетчатки. Таким образом, они меньше насыщают и человек всё равно остаётся голодным.

Помимо этого, Форд добавила, что колебание веса в течение дня и даже недели является абсолютно нормальным. В среднем за день вес колеблется в диапазоне от 2,2 до 2,7 килограмма. При этом внешний вид человека никак не меняется, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с журналистами рассказала, какие продукты можно есть на ночь без вреда для организма. По её словам, они должны содержать легкоусвояемый белок.