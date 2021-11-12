Диетолог развеяла популярное заблуждение о сале

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не следует исключать из своего рациона сало. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Анастасия Егорова.

По словам специалиста, сало, как и любой другой животный жир, несёт пользу организму.

Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой — эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, E и каротина, — пояснила диетолог.

Употреблять сало следует очень умеренно: можно съедать небольшой кусочек два-три раза в неделю и тогда организм ответит благодарностью. При этом к салу с особой осторожностью следует относиться людям с избыточным весом.

Сало само по себе очень калорийно и его легко переесть. И тем, у кого проблемы с сердцем и сосудами. Но даже в этом случае речь не о тотальном запрете, а о значительном сокращении количества, — резюмировала Анастасия Егорова.

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