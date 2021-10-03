Диетолог развеяла миф об употреблении пальмового масла

Диетолог Анна Белоусова развеяла миф о том, что употребление пальмового масла связано с увеличением риска заболевания онкологией. Она объяснила, что жители Африки, которые очень часто используют пальмовое масло в питании, болеют раком не чаще, чем жители Европы. Об этом пишет «Москва 24».

Народы, живущие в Африке, используют пальмовое масло в питании регулярно. Однако по частоте раковых заболеваний они не сильно отличаются от североевропейских народов, которые вообще его не употребляли до некоторого времени, — пояснила Белоусова.

При этом она добавила, что учёные пока не провели достаточного количества исследований на эту тему, поэтому утверждать что-то наверняка пока не стоит. Белоусова отметила, что пальмовое масло всё-таки вредит здоровью, препятствуя усвоению кальция в организме из-за наличия короткоцепочечных жирных кислот в его составе.

Если хозяйке очень хочется приготовить что-то на пальмовом масле, раз того требует рецепт, это нас не убьёт и не навредит. Но применять его в ежедневном питании не нужно и даже вредно. Только к праздничному столу, — резюмировала диетолог.

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