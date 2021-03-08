Диетолог развеяла миф о пользе воды с лимоном для похудения

https://static.news.ru/photo/acf1c976-67eb-11ea-bc9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Многие люди с утра пью воду с лимоном в надежде похудеть. Спортивный диетолог и нутрициолог Зинаида Руденко предупредила об опасности таких действий.

В интервью агентству ФАН она рассказала , что человек на диете с утра голоде и когда он просыпается, у него уже выделяется желудочный сок.

Получается, таким образом мы увеличиваем кислотность и повреждаем стенки слизистой желудка, и дальше стенки кишечника тоже будут повреждаться, — отметила Руденко.

Пользу вода с лимоном может принести людям, имеющим проблемы с кислотностью.

Кроме того, Зинаида Руденко не рекомендовала запивать водой с лимоном обычный приём пищи, поскольку это затормозит переваривание углеводов и будет способствовать процессу брожения, что в целом ухудшит здоровье. В этом случае лучше пить обычную воду без добавок.

Ранее диетолог Мария Малышева развенчала самые популярные мифы о похудении. Медик отметила, что голодание, специальные препараты и огромное количество выпиваемой воды только усугубят ситуацию. Об этом писал NEWS.ru.