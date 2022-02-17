Диетолог Дианова развеяла миф о пользе грудного молока для спортсменов

Грудное молоко по своему составу похоже на коровье, оба этих продукта содержат сахар, лактозу, воду, жиры и белки, заявила диетолог Нурия Дианова. По её словам, в грудном молоке содержится менее 1% полезных витаминов и других микроэлементов, пишет «Слово и Дело».

В грудном молоке, по большей части, вода, лактоза, молочный сахар, жиры и белки. В чем-то оно похоже на коровье молоко. В нем есть витамины и микроэлементы, но менее одного процента. В грудном молоке белка меньше, чем даже в коровьем и козьем. Там есть очень маленький процент казеина — белка, который используют бодибилдеры (он даёт продолжительное чувство сытости), но я сомневаюсь, что на это стоит тратить свои средства, — пояснила Дианова.

По её словам, грудное молоко нужно только маленьким детям до одного года от роду. Она считает, что бессмысленно тратить большие деньги на покупку грудного молока, если гораздо проще и дешевле покупать казеин или смешанный белок.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала заниматься ходьбой или плаванием, чтобы избавиться от жира на животе. Она уверяет, что упражнения на мышцы пресса не помогут избавиться от этой проблемы.