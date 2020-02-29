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Употребление воды с лимоном натощак не следует считать панацеей от всех болезней. Об этом заявил испанский диетолог Айтор Санчес.

Часто в Интернете пишут о том, что стакан такой воды способствует выведению токсинов из организма, регулирует рН крови, улучшает пищеварение и иммунную систему, а также омолаживает кожу. Некоторые утверждают, что вода с лимоном помогает похудеть, залечить раны и даже предотвратить возникновение онкологических заболеваний.

Однако большинство таких целебных свойств не только преувеличены, но и вовсе выдуманы, объяснил врач в комментарии газете La Vanguardia.

По его словам, детоксикация организма зависит в первую очередь от функционирования печени и почек, а не от употребления определённых продуктов. Кроме того, вода с лимоном не может повысить иммунитет или предотвратить рак. А если её пить слишком много, она может спровоцировать эрозию эмали зубов.

Тем не менее, Санчес отметил, что вода с лимоном может стать менее вредной альтернативой сладкой газировке. Однако ожидать от неё целебного эффекта всё-таки не следует.

Ранее NEWS.ru рассказал о полезных свойствах лимонов и о различных способах их употребления.