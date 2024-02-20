Диетолог развеяла миф о пользе темного шоколада Диетолог Несл: темный шоколад не обладает антиоксидантными свойствами

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Темный шоколад не обладает приписываемыми ему антиоксидантными свойствами, заявила американский диетолог Марион Несл из Нью-Йоркского университета. По ее словам, которые приводит Daily Mail, вопреки распространенному мнению, концентрация полезных растительных элементов в этом продукте понижена.

Специалист по питанию подчеркнула, что шоколад также содержит много сахара и калорий. Несл пояснила, что в составе темного шоколада больше растительных соединений, способных защитить клетки организма от повреждений, — флавонолов. Однако при приготовлении какао-порошок, богатый антиоксидантами, смешивается с сахаром и растительными маслами, содержащими кроме сахара и калорий много жира.

Как растительный экстракт какао содержит антиоксиданты, которые могут способствовать укреплению здоровья. Но они содержатся в таких небольших количествах, что вам придется есть шоколад неумеренно, чтобы получить пользу, — объяснила Несл.

Терапевт-диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева ранее заявила, что состоящие из сухофруктов конфеты полезнее обычных шоколадных. Она пояснила, что в их составе могут быть чернослив, курага и инжир. По словам специалиста, такие сладости содержат меньше калорий, но при этом богаты витаминами и микроэлементами.