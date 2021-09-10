Диетолог развеял миф о питании для худеющих

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За минувшие сутки в России зафиксировано 18 554 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число инфицированных превысило 7,1 млн. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа от коронавируса скончались 788 россиян. Всего жертвами заболевания стали 192 749 жителей страны. Из больниц по выздоровлении за сутки выписаны 14 497 человек. В общей сложности российские...