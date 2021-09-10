Диетолог развеял миф о питании для худеющих

Диетолог Андрей Невский советует худеющим есть после 18:00, так как принимать пищу нужно за час-два до сна. И обязательно включать в эту трапезу углеводы. Об этом он рассказал в своём Instagram.
Специалист назвал главным условием для потери веса дефицит калорий и добавил, что частота и время приёмов пищи на это практически не влияют. А с вечерним ужином похудеть получится даже лучше, чем без него. Он также сказал, что отдых желудку ночью не нужен, почти весь организм работает круглые сутки.
Если говорить об ужине, то уж лучше поесть перед сном и сладко уснуть, чем мучиться от голода несколько часов до сна. Или сорваться на вечерний (или ночной) жор, а потом страдать от угрызений совести, — сказал Невский.
Он советует рассчитывать калорийность ужина заранее.
Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко назвала самые опасные виды алкоголя для мужчин и женщин. По словам диетолога, самым безопасным и высококачественным видом алкоголя является текила, но употреблять её нужно в умеренных количествах из-за высокого содержания в ней чистого спирта.