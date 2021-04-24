Диетолог разоблачил известный миф о яйцах

https://static.news.ru/photo/81cbf8bc-a5b5-11eb-846e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Содержащийся в яйцах холестерин, по данным недавних исследований, не так вреден для организма, как предполагалось раньше, рассказал накануне Пасхи диетолог Михаил Гинзбург телеканалу «Звезда». По его словам, данный продукт очень полезен для человека, содержит много питательных веществ. Он попытался развеять этот миф.

Эксперт отметил, что это не только белки, но и фосфолипиды, лецитин, жирорастворимые витамины A, D. Кроме того, в яйцах содержатся витамины B6, B12. Специалист считает, что распространённый миф о холестерине, в частности, о том, что он провоцирует развитие атеросклероза, за последнее время сходит на нет.

Появились данные, что пищевой холестерин практически не влияет на уровень «плохого» холестерина в крови... Холестерин — это, скорее, хороший компонент пищи, потому он организмом довольно активно используется для синтеза желчных кислот, для синтеза ряда гормонов, для синтеза того же витамина D в коже под действием солнечных лучей, — заявил Гинзбург.

Он уверен, что яйца можно без проблем есть пять раз в неделю — это повседневное блюдо в рационе человека. Диетолог добавил, что самой полезной категорией считают С2, так как их несут молодые несушки, но подтверждений этому ещё нет.

Ранее сообщалось, что естественный процесс старения организма можно замедлить, изменив рацион питания. Чтобы минимизировать негативные последствия, следует начать употреблять десять продуктов, которые «бросают вызов времени». Первым в списке диетологов идёт грецкий орех, богатый полиненасыщенными жирами. Содержание жирных кислот омега-3 в нём настолько высоко, что 1/4 стакана грецких орехов обеспечивает около 113% суточной нормы жирных кислот, которые помогают регулировать уровень холестерина и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.