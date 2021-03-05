Диетолог рассказала, сколько блинов за один раз можно съесть в Масленицу

https://static.news.ru/photo/eceb813e-5463-11ea-ab2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Для человека с нормальной массой тела разовая порция блинов не должна превышать 150–200 граммов, это три-четыре блинчика. Об этом предупредила граждан накануне Масленицы главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В интервью РИА Новости диетолог объяснила, что такая порция позволит избежать переедания, чувства тяжести и злоупотребления сахаром. При этом 200 граммов — максимальная порция для одного человека.

Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться у врача, — посоветовала Стародубова.

Эксперт отметила, что существует масса способов сделать блины менее калорийными. Так, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, готовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте, заменив их белками, использовать альтернативную муку — гречневую, ржаную, полбяную.

Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остаётся довольно калорийным — около 200 килокалорий на 100 граммов, — подчеркнула диетолог.

В 2021 году Масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что продуктовый «блинный набор» в 2021 году вырос в цене на 3%. Московская семья из четырёх человек потратит на стопку блинов 125 рублей, а подмосковная — 118 рублей. В общем наборе больше всего подорожал сахар. Это связано с засухой и низким урожаем. На втором месте — мука, цены на зерно выросли в мире и внутри страны.