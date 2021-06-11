Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать щавель

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Богатый ценными веществами и микроэлементами щавель может оказаться опасным при сочетании его с красным мясом. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Диетолог рассказала, что мочевая кислота, которая присутствует в красном мясе, и щавелевая кислота могут вместе негативно повлиять на организм. Из-за кислот образуются соли, которые впоследствии могут отложиться в суставной щели и в почках, вызывая ухудшение общего самочувствия и обострение хронических заболеваний. По её мнению, щавель лучше употреблять как самостоятельное блюдо.

Щавель содержит хорошую клетчатку, содержит огромное количество микроэлементов и антиоксидантов, витаминов. Щавель улучшает вкус блюд и увеличивает их пользу. Щавель можно есть как монопродукт или как приправу к другим блюдам, — отметила Бережная.

Врач рекомендовала избегать блюд с щавелём людям, страдающим подагрой, нарушением обмена веществ, заболеваниями почек с отложением камней и мочекаменной болезнью.

Ранее диетолог Юлия Чехонина перечислила продукты питания, которые смогут предупредить возникновение камней в почках.