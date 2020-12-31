Диетолог рассказала, при каких симптомах отравления необходима помощь врача

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, при каких симптомах отравления человеку нужна помощь специалиста.

По её словам, если симптомы были короткими, температура и слабость отсутствовали, то это значит, что с иммунитетом всё в порядке.

Но если вы чувствуете, что симптомы затягиваются, не прекращается диарея, то, конечно, нужно обращаться к специалисту, потому что это может обозначать, что у вас в желудочно-кишечном тракте начинают расти условные патогены, которые могут нанести вред организму, — пояснила она.

При этом Дианова отметила, что рвота хоть и является неприятным симптомом, однако это хорошая реакция организма, который таким образом пытается очиститься от некачественного продукта. Если это единственный симптом отравления, всё равно необходимо на время изменить рацион.

Например, есть только отварное мясо и крупы, и только через несколько дней уже можно менять питание в сторону привычного, — уточнила врач.

После отравления она посоветовала на несколько дней ограничить приём пищи, чаще пить минеральную воду, есть подсушенный хлеб и разваренный рис.

Если произошло обострение панкреатита или холецистита, то врачи рекомендуют не нагружать организм: сразу же исключают грубую клетчатку — капусту, чёрный хлеб. Все блюда должны быть в виде суфле, — подчеркнула Дианова.

Специалист добавила, что следует исключить соки, сладкое, опасаться овощей и фруктов, особенно цитрусовых. Лучше обратить внимание на ветрогонные сборы на основе укропа, ромашки, фенхеля, передаёт радио Sputnik.

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