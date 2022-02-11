Диетолог рассказала, почему клетчатка необходима для продления молодости

При нехватке клетчатки возрастает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за чего организм быстрее стареет, рассказала диетолог Кайли Иванир, передаёт Live 24. По её словам, эта взаимосвязь давно подтверждена.

Уже давно было доказано, что диета, в которой мало клетчатки, повышает риск развития инфаркта и диабета, а они в свою очередь ускоряют старение организма, — сказала Иванир.

В свою очередь диетолог Триста Бест предупредила об опасности продуктов, подвергшихся технологической обработке. В них слишком много рафинированных углеводов, сахара и опасных жиров, такая пища вредна для кишечника, вызывает старение кожи и повышает риск развития деменции, сообщила диетолог.

Ранее нутрициолог Анна Елькина посоветовала для продления молодости обратить внимание на способ приготовления продуктов. Например, тушить, запекать, жарить на медленном огне, избегая появления корки. Елькина также порекомендовала потреблять меньше продуктов животного происхождения, таких как красное мясо, рыба и сыр.

А американский диетолог Рональд Смит заявил, что для долгой и здоровой жизни необходимо избегать вредной еды вроде печенья и пирожных. При этом нужно есть рыбу, богатую омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, которые защищают организм от болезней.