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Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала инцидент с отравлением подростка газированным напитком Coca-Cola. По её словам, причиной могли стать условия хранения газировки.

Отравиться колой можно. Причем чем меньше ребёнок, тем быстрее. «Кола лайт», например, содержит сахарозаменитель. При нагревании он превращается в этиловый спирт, становится ядом. Любой человек, который выпьет такую колу, может отравиться. Не зря колу, особенно в южных странах, подают со льдом, чтобы избежать такого пагубного влияния, — заявила врач.

Также она добавила, что негативно на качества напитка может влиять и тара. В грязном пластике развивается патогенная флора. Бутылка в открытом виде может выделять химические элементы, которые вредны для человека.

Соломатина утверждает, что вероятность отравления другими газированными напитками, например Fanta или Sprite, значительно ниже. Это связано с более низким содержанием кофеина в них, сообщает «Вечерняя Москва».

NEWS.ru ранее информировал, что врачи-диетологи развенчали миф о заменителях сахара. По их словам, использование низкокалорийных сахарозаменителей не способствует похудению.