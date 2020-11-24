Диетолог рассказала об опасности употребления цитрусовых

https://static.news.ru/photo/19e34f3e-2ee6-11eb-a402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апельсин или апельсиновый сок очень полезны для организма, однако ими не стоит злоупотреблять, заявила врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

Врач отметила, что всем своим пациентам рекомендует с утра выпивать стакан апельсинового сока или же съедать апельсин. По её словам, это поможет придать организму бодрость, которая исчезает из-за потери электролитов за ночь, сообщает радио Sputnik.

Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой, — сказала Нефедова.

Она также посоветовала в холодное время года получать витамины в свежем виде из фруктов, а не покупать таблетки в аптеке. Витамины в свежем виде гораздо лучше усваиваются, чем из добавок, отметила диетолог.

Единственная добавка, которую нам приходится употреблять, это витамин D, потому что у нас мало солнца. Что касается витамина С, вы получите его не только из апельсинов, мандаринов или грейпфрутов. Он содержится и в зелени, и в болгарском перце, и в помидорах, — обратила внимание Нефедова.

Вместе с тем, она предостерегла от «передозировки» цитрусовых. Если витамина С в организме много, то он перестаёт быть антиоксидантом и превращается в окислитель, что вредно для организма.

В одном апельсине содержится 60-80 миллиграммов витамина С, а дневная норма — 75-90 миллиграммов, — заявила она.

Как сообщал NEWS.ru, ранее диетолог Артур Моисеенко назвал несколько групп людей, которым не следует употреблять в пищу мандарины. От него стоит отказаться беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Кроме того, мандаринов следует избегать при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите