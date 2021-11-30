Диетолог рассказала об опасности петрушки и укропа для переболевших COVID

Врач-диетолог Татьяна Залетова заявила, что у людей, переболевших COVID-19, повышен риск образования тромбов, усугубить ситуацию может неправильное питание. Петрушка и укроп способны ослабить действие антикоагулянтов, которые прописывают после коронавирусной инфекции, отметила она в беседе с радио Sputnik.

Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов на основе активного вещества варфарин. Когда мы назначаем этот препарат, мы даём рекомендацию исключать либо равномерно распределять зелёные продукты в рационе. Укроп и петрушку часто используют, поэтому мы на них особо обращаем внимание, — пояснила Залетова.

Она добавила, что подобной «зелёной пищей» не стоит злоупотреблять после коронавируса, даже если врач не назначил разжижающие кровь препараты.

Теоретически, если вы съели три килограмма зелёных овощей, то кровь будет быстрее сворачиваться, что даст склонность к образованию тромбов, за это и отвечает витамин K. При риске образования тромбов рацион не должен состоять из всего зелёного, — подчеркнула диетолог.

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