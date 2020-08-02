Диетолог рассказала об опасности быстрого похудения

https://static.news.ru/photo/1a992fc2-d480-11ea-b638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Oxford/unsplash.com

Быстрое похудение приводит к выбросу токсинов в кровь, в результате чего организм травится собственным жиром. Сбросить за два месяца 200 кг — это опасно, от такого можно погибнуть, считает врач-диетолог Елена Астахова.

Доктор уверена, что при большом весе можно терять до 10–15 кг в месяц, что будет безопасным. Дело в том, что жир в организме является «вторичным депо» токсинов. То есть если печень не справляется с интоксикацией организма, токсины выводятся в жировую ткань, пишет РИА Новости.

Поэтому следует избегать экстренного ограничения в питании. Лучше будет, если человек постепенно перейдёт не на экстремальные диеты, а на сбалансированное питание. Порции тоже нужно уменьшать понемногу, чтобы не травмировать нервную систему.

Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима, — сказала Астахова.

Быстрое снижение веса объясняется отказом от сахара и тех продуктов, которые задерживают воду. Поэтому важно грамотно распределить в диете белки, жиры и углеводы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 60% людей в России имеет лишний вес, а каждый пятый из них болен ожирением. В этом вопросе мы почти догнали США, где у около 70% населения имеются лишние килограммы.